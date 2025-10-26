Саратовским властям дали 2 месяца на поиски участка под новый пляж в Заводском районе

За два месяца в Заводском районе Саратова необходимо определить территорию для нового пляжа.

С таким поручением к местным властям обратился председатель Госдумы Вячеслав Володин во время своего визита в регион.

«Люди живут на берегу Волги, но не имеют к ней доступа. Сначала создадим оборудованный пляж, затем соединим его с набережной», — заявил парламентарий.

Проект предусматривает строительство пляжа и продление набережной до осени 2026 года. Напомним, что за последние шесть лет по инициативе Володина в Саратове уже были обустроены два пляжа и создана новая набережная, общая длина которой после завершения работ составит около 8 километров.

Ольга Сергеева