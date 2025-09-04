Колумбийский мэр Тунхи Краснов заявил, что хочет вернуться в Саратов и работать управленцем

Мэр колумбийского города Тунха, россиянин Михаил Краснов, заявил о готовности вернуться в Саратов на управленческую должность при получении предложения. Об этом он сообщил в интервью «Газете.ru».

Краснов, являющийся гражданином России и Колумбии, отметил, что его не приглашали работать в РФ, но он «считает себя хорошим муниципальным управляющим». В Колумбии против него возбуждены уголовные дела, которые он называет попыткой отстранения от власти.

Уроженец Саратова победил на выборах мэра Тунхи в 2023 году. Ранее он обвинял оппонентов в политических интригах с целью его смещения.