Саратовский врач назвал щи лучшим блюдом для детей

Педиатр Михаил Свинарев рекомендовал родителям кормить детей традиционной местной пищей, избегая диет без медицинских показаний. Об этом он заявил на брифинге в минздраве области.

Специалист подчеркнул, что основа детского рациона — свежеприготовленные блюда из привычных для региона продуктов с балансом белков, жиров и углеводов. Экзотическая пища может плохо усваиваться детским организмом.

В качестве идеального примера Свинарев привел щи — блюдо, сочетающее овощи, клетчатку, мясной бульон и жиры в оптимальной пропорции. По его словам, такие традиционные блюда обеспечивают ребенка всеми необходимыми питательными веществами без риска для пищеварения.