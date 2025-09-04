Под Саратовом за 12 млн продают плавучий дом

В Энгельсском районе у села Шумейка продается уникальный объект — двухэтажный плавучий дом площадью 250 кв. метров, пришвартованный на Волге.

Построенный в 2016 году хаусбот полностью оборудован для комфортной жизни и приема гостей. В нем есть баня на дровах, 5 санузлов, 4 комнаты отдыха с балконами, а также системы отопления и кондиционирования. Владелец, Михаил, предлагает использовать его как готовый бизнес-объект в сфере туризма, который «начнет приносить доход без дополнительных вложений».

Стоимость недвижимости составляет 12 миллионов рублей, но покупателю готовы предоставить возможность торга.