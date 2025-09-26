Команда из Пугачева завоевала золото на первенстве России по микрофутзалу

В Сочи завершилось первенство России по микрофутзалу, где команда «Лидер» из города Пугачева Саратовской области одержала победу в возрастной категории 2012/2011 г.р. Спортсмены выиграли все матчи турнира, включая финальную игру с петербургским «Янтарем 93» со счетом 2:1.

Тренер команды Таги Тагиев был признан лучшим тренером соревнований. Пугачевские футболисты вернулись в регион с золотыми медалями первенства России, подтвердив высокий уровень развития микрофутзала в Саратовской области.

Министерство спорта региона поздравило команду и тренера с выдающимся достижением. Победа на всероссийских соревнованиях демонстрирует эффективность системы подготовки юных спортсменов в области.