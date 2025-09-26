В Саратовской области изъяли более 2000 единиц немаркированной табачной продукции

На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обсудили ситуацию с никотиносодержащими изделиями в регионе. Как сообщил руководитель управления Роспотребнадзора Николай Павлов, в первом полугодии 2025 года проведено 159 проверок табачной продукции.

В ходе контрольных мероприятий специалисты обследовали более 7 тысяч единиц товаров, включая сигареты, изделия с нагреваемым табаком и электронные устройства. Более 4,5 тысяч единиц продукции реализовывались с нарушениями правил маркировки, из которых 2224 изделия были арестованы.

Заседание комиссии провел вице-премьер правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин. Мероприятие направлено на усиление контроля за оборотом промышленной продукции в регионе.