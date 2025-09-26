В Саратове сократили сроки демонтажа незаконных торговых объектов

На заседании Саратовской городской Думы депутаты поддержали решение о сокращении сроков принудительного демонтажа незаконно установленных нестационарных объектов. Теперь процедура займет 20 рабочих дней вместо прежних 90.

Как отметил председатель комитета муниципального контроля Лев Юсупов, нововведение позволит оперативнее реагировать на многочисленные жалобы граждан о объектах, портящих облик города. Решение принято с учетом положительного опыта других регионов.

Сокращение административных процедур в рамках комплексного благоустройства города ускорит процесс сноса незаконных торговых павильонов и рекламных конструкций. Комитет муниципального контроля продолжит проводить регулярные рейды по выявлению нарушений.