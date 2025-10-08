Саратовским молодым отцам напомнили об отсрочке от армии

Когда молодые отцы вправе не идти в армию — рассказали Госуслуги.

Напомним, 1 октября начался осенний призыв на срочную службу в армию. У мужчин с детьми может быть право на отсрочку — то есть временное освобождение от призыва.

Все основания — в ст. 24 Закона о воинской обязанности.

Вот в каких случаях можно воспользоваться правом на отсрочку из-за наличия детей.

Ребенок и беременность жены

Условия:

— мужчина имеет одного ребенка

— брак официально зарегистрирован

— срок беременности жены — больше 22 недель

Два и более ребенка

Дети могут быть:

— родными

— усыновленными

— от предыдущего брака

— рожденными вне брака

Свидетельство о рождении, усыновлении или установлении отцовства можно заказать на Госуслугах. (

Ребенок с инвалидностью

Возраст ребенка — меньше 3 лет.

Инвалидность — любой степени, подтвержденная справкой медико-социальной экспертизы.

Заказать копии справки МСЭ можно на Госуслугах.

Ребенок без матери

Если отец воспитывает ребенка в одиночку. Например, мать умерла или лишена родительских прав.

Для подтверждения права на отсрочку нужно предоставить документы в военкомат.

Подготовила Ольга Сергеева