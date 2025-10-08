Саратовским молодым отцам напомнили об отсрочке от армии

Когда молодые отцы вправе не идти в армию — рассказали Госуслуги.
Напомним, 1 октября начался осенний призыв на срочную службу в армию. У мужчин с детьми может быть право на отсрочку — то есть временное освобождение от призыва.
Все основания — в ст. 24 Закона о воинской обязанности.
Вот в каких случаях можно воспользоваться правом на отсрочку из-за наличия детей.
Ребенок и беременность жены
Условия:
— мужчина имеет одного ребенка
— брак официально зарегистрирован
— срок беременности жены — больше 22 недель
Два и более ребенка
Дети могут быть:
— родными
— усыновленными
— от предыдущего брака
— рожденными вне брака
Свидетельство о рождении, усыновлении или установлении отцовства можно заказать на Госуслугах. (
Ребенок с инвалидностью
Возраст ребенка — меньше 3 лет.
Инвалидность — любой степени, подтвержденная справкой медико-социальной экспертизы.
Заказать копии справки МСЭ можно на Госуслугах.
Ребенок без матери
Если отец воспитывает ребенка в одиночку. Например, мать умерла или лишена родительских прав.
Для подтверждения права на отсрочку нужно предоставить документы в военкомат.
Подготовила Ольга Сергеева