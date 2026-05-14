Под Саратовом анонсировано строительство перерабатывающего комплекса за 2,4 млрд

В Пугачёве построят завод по переработке овощей и фруктов за 2,4 млрд рублей.

Инвестиционный совет при губернаторе Саратовской области одобрил проект ООО «Натуральные продукты» по строительству предприятия в Пугачёве. Компания с 2022 года работает на рынке, имеет действующий завод в Саратове мощностью 4 тысячи тонн сырья в год и поставляет продукцию в «Магнит», «Ленту», «Светофор».

Новый объект с цехом и складами позволит расширить линейку и нарастить объемы. Проект рассчитан на 2026–2034 годы и будет реализован в четыре этапа. Как сообщил министр инвестполитики Александр Марченко, суммарная мощность комбината достигнет 30 тысяч тонн готовой продукции в год, а объем инвестиций составит 2,4 миллиарда рублей.

Ольга Сергеева