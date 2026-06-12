Комитет охотхозяйства региона формирует новый Общественный совет

В Саратовской области формируется новый состав Общественного совета по охоте и рыболовству.

Событие связано с истечением трехлетнего срока полномочий предыдущего состава. Заявления от кандидатов принимаются до 8 июля 2026 года.

Половину членов совета выберут совместно с Общественной палатой области. Председатель комитета Александр Гаврилов отметил, что предыдущий состав работал эффективно, и выразил надежду, что новый состав будет таким же профессиональным. В новом совете будут представлены профобъединения, общественные организации и научное сообщество, чья деятельность связана с полномочиями комитета.

Документы для выдвижения кандидатов опубликованы на официальном сайте в разделе «Общественный совет». Участие в формировании совета открыто для всех неравнодушных экспертов. Сроки подачи заявлений жесткие, но процесс остается прозрачным и доступным для всех заинтересованных.

Комитет стремится обеспечить активное участие общественности в вопросах охоты и рыболовства, что является важным шагом для устойчивого развития этих сфер в регионе.

Ольга Сергеева