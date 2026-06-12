Солярий под мостом в Саратове закрыли для восстановления спуска к воде

В Саратове начнутся работы по восстановлению пляжа «Городские пески».

Администрация Волжского района Саратова объявила о начале работ по благоустройству солярия. В связи с подмывом береговой зоны, в ближайшие выходные на место прибудут баржи с песком для восстановления пологости берега.

Параллельно с работами по восстановлению берега, подрядная организация министерства дорожного хозяйства будет заниматься ремонтом спуска к пляжу. В связи с проведением этих работ, доступ в солярий будет временно ограничен.

Администрация призывает жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и благодарит за терпение.

Ольга Сергеева