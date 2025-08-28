Комитет охотничьего хозяйства подтвердил работу заказника «Центральный»

Государственный охотничий заказник «Центральный» продолжает функционировать в полном объёме. Основной задачей территории остается сохранение биологических ресурсов и поддержание экологического баланса.

В настоящее время продолжаются судебные разбирательства, касающиеся статуса заказника. Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области занимает четкую позицию о необходимости сохранения охраняемой территории и продолжает отстаивать этот вопрос в судебном порядке.

Деятельность заказника осуществляется в соответствии с установленным режимом охраны. На территории проводятся мероприятия по мониторингу животного мира и пресечению браконьерства.