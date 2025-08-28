В Петровском районе откроются четыре современных сельских кинотеатра

Четыре дома культуры в сёлах Петровского района — 1-я Березовка, Сосновоборское, Озерки и Новозахаркино — станут обладателями современных кинозалов. Проект реализуется в рамках федерального конкурса Фонда кино при поддержке национального проекта «Семья».

Каждый кинозал получит финансирование в размере 3 миллионов рублей на приобретение современного проекционного оборудования и комфортабельных кресел. Общий объем поддержки составит 12 миллионов рублей. Это позволит жителям удаленных сел смотреть новинки кинопроката без необходимости выезда в районный центр или Саратов.

Министр культуры области Наталия Щелканова отметила, что создание сельских кинозалов соответствует стратегии развития культурной инфраструктуры в малых населенных пунктах. Петровский район стал лидером по количеству победителей в конкурсе среди муниципальных образований области.

Открытие кинозалов запланировано на конец 2025 года. Проект направлен на сокращение культурного неравенства между городскими и сельскими территориями и повышение доступности качественного досуга для всех жителей региона.