Комитет по тарифам предупредил саратовцев об основном этапе роста стоимости ЖКУ осенью

В Саратовской области дали разъяснения по поводу грядущего подорожания коммунальных услуг.

В региональном комитете по тарифам отметили, что корректировка платежей — процесс плановый и строго регламентированный государством, опирающийся на макроэкономический прогноз.

В этом году схема расчётов изменилась: вместо традиционного июльского скачка цен утверждён двухэтапный график. Первый этап уже стартовал с 1 января 2026 года — платёжки выросли на 1,7% по всей стране. Причиной названо повышение НДС до 22%, что напрямую сказалось на себестоимости услуг.

Следующее повышение ожидается 1 октября, тогда как раньше второй волны не было. Таким образом, привычный для многих летний пересмотр тарифов в этом году переносится на осень.

Ольга Сергеева