Комитет ЖКХ Саратова выявил нарушения в содержании жилых домов

В ходе плановых проверок по обращениям жителей специалисты комитета обнаружили серьезные нарушения в двух многоквартирных домах.

На ул. 2-й Кавказский тупик, 9:

Управляющая компания не обеспечила проветривание подвальных помещений и не установила защитные сетки на вентиляционных продухах, что создает угрозу проникновения грызунов. Собственнику выдано предписание устранить нарушения до 7 июля 2025 года.

На ул. Тверская, 40:

УК систематически не проводила сухую и влажную уборку в подъездах. На исправление недостатков отведено время до 18 июля.

Комитет ЖКХ напоминает всем управляющим компаниям о необходимости строго соблюдать правила технической эксплуатации жилого фонда и оперативно реагировать на жалобы граждан. Работа по контролю за содержанием домов будет продолжена.