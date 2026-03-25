Саратовские чиновники рассказали, когда закончится отопительный сезон в апреле

В администрации Саратова назвали условия завершения отопительного сезона.

В комитете по ЖКХ интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили, что точная дата пока не определена, однако тепло в домах горожан будут отключать в апреле.

Как пояснили чиновники, решение будет принято после того, как среднесуточная температура воздуха продержится выше восьми градусов тепла в течение пяти дней подряд.

Согласно прогнозам синоптиков, в последней декаде марта в Саратовской области ожидается значительное потепление — воздух может прогреться до +15 градусов. При этом в начале недели в ночные часы сохранятся минусовые температуры.

Для сравнения: в прошлом году отопительный сезон в Саратове завершился уже 3 апреля. В тот же день аналогичное решение приняли и в Энгельсе.

Ольга Сергеева