Экс-любовник Аллы Пугачевой попал в больницу в Саратовской области

Российский певец и композитор Сергей Челобанов был госпитализирован в городе Балаково Саратовской области.

Как сообщили в клинике, Сергей Васильевич попал к докторам из-за сильной слабости и температуры под 39 градусов, которую не удавалось сбить. По словам врачей, они быстро сняли острое воспаление и поставили артиста на ноги.

Выписываясь, 64-летний Челобанов поблагодарил медиков и заявил, что теперь будет на строгой диете, но сразу вернется к занятиям ходьбой и бегом. Артист также рассказал о гордости за своего 10-летнего сына — «круглого отличника и каратиста», которого он готов лично обучить музыке, если тот захочет.

Вспоминая начало карьеры, певец отметил, что Алла Пугачева взяла его на работу без дипломов, так как «талант и стержень всегда важнее бумажек». Певец прославился тем, что записал с примадонной российской эстрады несколько треков и даже устроил ей гастроли в родном Балакове в 90-е годы. Однако пути исполнителей разошлись, в том числе из-за пагубных привычек известного балаковца.

Наталья Мерайеф