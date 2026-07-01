Саратовские нумизматы смогут пополнить свои коллекции новой памятной монетой с ВДНХ

Банк России 30 июня выпустил в обращение новую серебряную монету номиналом 25 рублей.

Новинка пополнила нумизматическую серию, посвящённую архитектурным памятникам, и посвящена столичному выставочному комплексу ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба финансового регулятора.

На монете изображён центральный павильон и знаменитые фонтаны комплекса. Напомним, ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) была открыта в августе 1939 года. Сегодня это крупнейший музейный и рекреационный комплекс, на территории которого расположено 49 объектов культурного наследия, включая скульптуру «Рабочий и колхозница» и фонтан «Дружба народов».

Стоит отметить, что это не первая новинка в линейке памятных монет. Недавно Банк России уже выпускал монету с изображением Ворона Кутха из серии «Легенды и сказки народов России».

Ольга Сергеева