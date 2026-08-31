Счетная палата РФ нашла серьёзные нарушения при ремонте театра оперы и балета в Саратове

Аудиторы Счётной палаты РФ обнаружили многочисленные нарушения в ходе ремонта Саратовского театра оперы и балета.

Отчёт опубликован на официальном сайте ведомства.

Среди выявленных проблем — повреждение и уничтожение предметов охраны объекта культурного наследия. Какие именно элементы пострадали, в документах не уточняется. Также зафиксировано отставание от графика ввода здания в эксплуатацию.

Реставрация театра началась осенью 2020 года. Первый подрядчик, ООО «Адепт-Строй», был выбран после длительных конкурсных процедур. Однако уже в декабре того же года представитель компании попытался дать взятку чиновникам ГКУ СО «Управление капитального строительства» — за подписание актов приёмки работ по контракту стоимостью более 1,5 млрд рублей. Взяткодателя задержали сотрудники ФСБ.

Позже у подрядчика выявили нарушения сроков и поставок оборудования, после чего его лишили лицензии, а работы заморозили.

В настоящее время реставрация возобновлена. Новым подрядчиком выступает московское ООО РСК «Наследие». Завершение ремонта запланировано на 2027 год.

Ольга Сергеева