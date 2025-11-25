Саратов скорбит о кончине известного врача и предпринимателя Алексея Базина

В Саратове после продолжительной болезни ушел из жизни ветеран «ОПОРЫ РОССИИ», врач и предприниматель Алексей Базин.

Выпускник мединститута, он прошел путь от работы в Областной детской больнице до основания в 2000 году одной из первых частных клиник — «Семейный доктор». Алексей Иванович также активно участвовал в общественной жизни, входя в руководство саратовской «ОПОРЫ» и работая общественным помощником бизнес-омбудсмена.

Его запомнят как жизнерадостного и неравнодушного человека, всегда готового прийти на помощь.

Прощание состоится 26 ноября с 11:00 до 13:00 в ритуальном зале «Свеча» (ул. Елшанская, 9).

Ольга Сергеева