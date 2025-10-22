Конфискат раздадут нуждающимся

Конфискованные товары и продукцию без маркировки будут отправлять на гуманитарные цели.

Принятый депутатами Госдумы закон вступил в силу 22 октября.

Теперь товары, которые были изъяты по решению суда из-за отсутствия маркировки, могут быть переданы федеральным органам исполнительной власти и организациям, список которых определит Правительство, чтобы впоследствии отдать их нуждающимся в качестве гуманитарной помощи.

Эти правила не распространяются на спиртосодержащие лекарственные препараты, алкоголь, табак, пищевую и другую продукцию, для которой предусмотрено особое регулирование.

Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Госдумы.

Подготовила Наталья Мерайеф