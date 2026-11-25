Саратовская область планирует приобрести партию почётных знаков губернатора «За мужество и отвагу».

Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Регион намерен закупить 40 знаков. Максимальная сумма контракта составляет 1,3 миллиона рублей — средства выделены из областного бюджета. Начальная цена одной награды — около 33,4 тысячи рублей. Приём заявок от исполнителей продлится до 2 декабря, подведение итогов аукциона запланировано на 4 декабря.

Награды изготовят из серебра 925-й пробы. Дизайн знака — четырёхконечный крест на восьмиконечной звезде с медальоном в центре, на котором разместят герб региона и надпись. Изделие украсят белой, синей и голубой эмалью. Вес каждого знака составит от 42 до 44,5 грамма. Поставка предусматривает комплектацию индивидуальных футляров и картонных коробок для каждой награды.