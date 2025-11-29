Контрактники из пяти районов Саратовской области не вернулись с СВО

В зоне СВО погибли пятеро военнослужащих из Саратовской области.

При выполнении задач в зоне специальной военной операции погибли пятеро уроженцев Саратовской области. Среди них — Иван Гуляев (Энгельсский район), Дмитрий Снохинов (Советский район), Дмитрий Колтунов (Ершовский район), Дмитрий Назимов (Ровенский район) и Павел Элентух (Балашовский район).

Павел Элентух, 1969 года рождения, служил по контракту и погиб в бою. Церемония прощания с ним состоялась сегодня. Дмитрий Снохинов также проходил службу по контракту. Информация об остальных погибших военнослужащих уточняется.

Напомним, СВО продолжается чектвертыый год. Общее число погибших на фронте россиян в настоящее время засекречено.

Ольга Сергеева