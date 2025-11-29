Роман Бусаргин: Представил министру транспорта наши инфраструктурные проекты

Сегодня Саратовскую область с рабочим визитом посетил Министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Обсудили развитие транспортной и дорожной инфраструктуры региона, которое было бы невозможно масштабно проводить без поддержки со стороны федерального центра.

Представил Андрею Никитину наши крупнейшие инфраструктурные проекты, которые реализуются благодаря инициативам и личному участию Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, а также помощи Минтранса РФ. Все они решают первостепенную задачу и отвечают на запросы наших жителей по созданию комфортных условий, направлены на развитие областного центра, крупнейших городов.

Строительство нового современного здания железнодорожного вокзала. Реализовать проект компания РЖД планирует в 2026 году. Параллельно с этим правительством региона совместно с городской администрацией начаты работы по развитию Привокзальной площади. Здесь появятся парковки, будет расширена дорога по улице Аткарской, создан транспортно-пересадочный узел.

Южный автодорожный обход Саратова. Его протяженность 44,5 км, включая мостовой переход через Волгу – 14 км. Южный обход станет продолжением объездной дороги Саратова со стороны Волгоградской развязки и выйдет через мостовой переход на левый берег Волги. Его создание позволит разгрузить областной центр от транзитного транспорта, в том числе грузового.

Строительство аэропортового комплекса в Балаково. На работы по организации взлетно-посадочной полосы выделены средства из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система». За счёт средств областного бюджета ведётся технологическое присоединение комплекса к коммуникациям. На это выделено более 110 млн рублей.

Строительство путепровода на «Стрелке» является частью большого проекта модернизации трамвайной сети Саратова. По нему будут курсировать как трамваи, так и автомобильный транспорт. Общая длина сооружения составляет 88 метров. Сейчас идет заливка бетоном второго пролета. Рабочее движение здесь планируется открыть в конце года.