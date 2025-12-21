Контракты почти на 1,5 млрд структуры Минстроя в Саратове хотят признать ничтожными

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подала в суд с иском о признании двух контрактов на строительство коммуникаций для территории бывшего саратовского аэропорта недействительными.

Контракты на общую сумму более 1,7 млрд рублей были заключены между региональным управлением капитального строительства и подведомственной Минстрою структурой «Роскапстрой».

Проект финансируется за счёт инфраструктурного кредита в 1,4 млрд рублей. По данным ФАС, работы по строительству водопровода выполнены лишь на 86,7 млн рублей, в то время как заказчик уже оплатил более 1 млрд рублей. Ведомство требует вернуть в бюджет свыше 1,47 млрд рублей.

Суд уже принял к рассмотрению иск по одному из контрактов — на строительство канализации. Иск по второму контракту (водопровод) оставлен без движения до предоставления дополнительных документов.

