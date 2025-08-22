Координатор «Женского движения Единой России» приняла участие в праздновании Дня флага

Местный координатор проекта «Женское движение Единой России», руководитель проекта «Наставничество» Татьяна Лукашева приняла участие в патриотическом мероприятие посвященном Дню Государственного флага РФ.

«В Доме культуры села Липовка состоялось яркое праздничное мероприятие «Под флагом России!», главными участниками которого стали дети. Для юных жителей организаторы подготовили насыщенную программу. Ребята приняли участие в творческих мастер-классах, где своими руками создавали флаги в технике аппликации. А интеллектуальная викторина «Символика России» проверила их знания о родной стране.

Подобные мероприятия очень важны — они не только дарят детям радость, но и в доступной, игровой форме знакомят их с государственной символикой, воспитывают чувство воспитывают чувство гордости и любви к своей Родине», — рассказала Татьяна Лукашева.

Мероприятие прошло в теплой, дружеской атмосфере и завершилось памятным фотографированием.