Уникальная мозаичная лавочка украсила экотропу у Кудеяровой пещеры в Саратовской области

В селе Лох Новобурасского района состоялось торжественное открытие необычного арт-объекта — масштабной мозаичной лавочки, установленной на территории памятника природы «Кудеярова пещера». Этот проект стал результатом двухлетней работы местной художницы Инны Шумиловских и объединил усилия органов власти, научного сообщества и жителей региона.

Новая лавочка представляет собой настоящее произведение искусства — размеры позволяют разместиться всей семьей, одновременно на ней могут отдохнуть до 6 человек.

Мозаика выполнена из влагостойкой керамической плитки специально для уличных условий. В создании участвовали волонтеры разных возрастов — от детей до пенсионеров, узор отражает местный колорит и природные мотивы.

Объект установлен на новой экологической тропе протяженностью 1,2 км, разработанной учеными СГУ им. Чернышевского по заказу министерства природных ресурсов области. Тропа включает реликтный лес с уникальной растительностью, легендарную Кудеярову пещеру, старинную деревянную мельницу XIX века и Симов родник с чистейшей водой.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин, до конца года на тропе появятся информационные стенды с описанием местной флоры и фауны, указатели и навигационные знаки и дополнительные места для отдыха.

Художница Инна Шумиловских уже разрабатывает эскизы новых арт-объектов для благоустройства территории. Проект реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, и демонстрирует успешный пример соучаствующего проектирования, когда местные жители активно участвуют в преображении своего пространства.

Открытие арт-объекта совпало с разгаром туристического сезона в Новобурасском районе. Местные жители надеятся, что новая достопримечательность привлечет дополнительных туристов в этот уникальный природный комплекс.