«Космическая симфония Саратова»: в области открыли тур в честь подвига Юрия Гагарина

Саратовская область запустила туристический маршрут «Космическая симфония».

К 65-летию первого в мире полёта человека в космос в регионе стартовал новый туристический проект. Он приурочен к памятной дате и посвящён Юрию Гагарину — легендарному космонавту, чья судьба тесно переплелась с саратовской землёй.

Как сообщили организаторы, основная цель инициативы — развитие внутреннего туризма в регионе и сохранение исторической памяти о первопроходце космоса. Маршрут объединил наиболее значимые культурно-исторические и природные локации области, так или иначе связанные с жизнью и становлением будущего героя.

Туристам предложат готовые экскурсионные программы продолжительностью два или три дня. Такой формат, по задумке авторов, позволит путешественникам полностью погрузиться в атмосферу эпохи зарождения космической эры. Гости региона увидят ключевые места, повлиявшие на судьбу Юрия Гагарина, узнают малоизвестные факты его биографии и ближе познакомятся с историей Саратова, навсегда вписавшего своё имя в летопись освоения космоса.

Ольга Сергеева