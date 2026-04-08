Саратовская область вошла в топ-20 по надоям молока

Правительство региона отчиталось о рекордах в АПК за 2025 год.

Выступая с ежегодным отчётом перед депутатами областной думы, губернатор Роман Бусаргин озвучил впечатляющие результаты агропромышленного комплекса региона по итогам минувшего года. Сразу по нескольким позициям Саратовская область вошла в число лидеров как в Приволжском федеральном округе, так и в целом по России.

Особого внимания заслуживают показатели в молочной промышленности. Регион не только удерживает высокие позиции, но и продолжает наращивать объёмы: по итогам прошлого года Саратовская область вошла в топ-20 российских регионов по производству молока. Это подтверждает устойчивое развитие животноводческой отрасли и молочного животноводства в частности.

Кроме того, губернатор сообщил, что регион занимает второе место в ПФО по поголовью овец и коз, а по численности крупного рогатого скота находится на 12-й строчке в Российской Федерации.

Впечатляющих успехов область достигла и в техническом перевооружении сельского хозяйства. Саратовская область заняла первое место в России по обновлению парка тракторов. Только за 12 месяцев аграрии приобрели более 1,5 тысячи единиц различной техники. Суммарные затраты на эти цели превысили 13 миллиардов рублей.

Напомним, ранее также сообщалось, что регион стал лидером в РФ по производству подсолнечника, что дополняет картину устойчивого роста всего агропромышленного комплекса Саратовской области.

Ольга Сергеева