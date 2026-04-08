Роман Бусаргин рассказал о будущем здания Саратовского театра оперы и балета

Работы по реконструкции здания саратовского театра оперы и балета будут продолжены.

Для этого Правительством области предпринимаются все шаги. Такое заявление сделал губернатор Роман Бусаргин, отвечая на вопросы депутатов областной думы в рамках отчета о работе Правительства за 2025 год. Об этом информирует пресс-служба главы региона.

Бусаргин подчеркнул, что завершение реконструкции здания для саратовцев имеет важнейшее значение, поэтому на уровне Правительства этот вопрос находится в приоритете.

«На сегодняшний момент прошли работы по консервации объекта. Продолжается актуализация проектно-сметной документации, необходимость которой подтвердили различные эксперты. Объект мы однозначно не потеряли, это могу сказать с уверенностью. Напомню также, что нам удалось вернуть более 1 млрд рублей, которые предусматривались предыдущему подрядчику. После внесения изменений в проектно-сметную документацию будут предприниматься дальнейшие шаги по возобновлению реконструкции», — отметил губернатор.

