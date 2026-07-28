Космическое меню и быт на МКС: появилась афиша бесплатных лекций от планетария

Общество «Знание» возобновляет субботние сеансы для детей и взрослых.

В августе саратовский планетарий приглашает на бесплатные познавательные лекции по субботам. Общество «Знание» подготовило программу для двух возрастных групп: детские сеансы в 11:00 и взрослые в 13:00. 1 августа маленьким слушателям расскажут об устройстве быта на Международной космической станции, а взрослые узнают, чем на самом деле питаются космонавты. 8 августа дети получат ответ на вопрос «Как стать космонавтом», а для зрителей постарше проведут лекцию о поисках экзопланет. 15-го числа юных гостей ждут в «Царстве звёздочек», взрослым — рассказ о жизни космонавта от мечты до полёта.

22 августа темой детского сеанса станет работа в открытом космосе, взрослой программой — подготовка в Центре имени Гагарина. Завершится месяц 29 августа: дети отправятся в «Небесный зоопарк», а лекция «Космическая история России» напомнит о главных вехах отечественной космонавтики.

Предварительная запись открыта на официальном портале общества «Знание». Следить за обновлениями и анонсами удобно в сообществе планетария во «ВКонтакте».

Ольга Андреева