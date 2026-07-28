После ареста счетов саратовчанка выплатила долг владельцу Mercedes-Benz

Женщина въехала в Mercedes и отказалась возмещать ущерб, но приставы смогли найти управу.

В Саратове хозяйка Kia Rio не справилась с управлением и врезалась в Mercedes-Benz. Своей вины она не признала и платить за ремонт отказалась. Ситуацию осложнило отсутствие страховки. Владелец пострадавшего авто пошёл в суд и выиграл — по решению взыскали 378 тысяч рублей ущерба и судебных расходов. Добровольно женщина долг не погасила, и за дело взялись приставы. Ей арестовали счета и удерживали часть зарплаты, но этого не хватило.

Тогда судебный пристав запретил регистрационные сделки с автомобилем должницы. Только после этого вся сумма поступила на депозит. Деньги перечислят пострадавшей стороне.

Ольга Андреева