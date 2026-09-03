Креативные индустрии назвали фактором успешной социализации детей

Практику деятельности региональных школ креативных индустрий рассмотрели 3 сентября на рабочем совещании комитета Саратовской областной Думы по образованию и культуре, которое прошло на площадке детской школы искусств №5 в Энгельсе.

Как отметила председатель парламентского комитета Юлия Литневская, развитие креативных индустрий имеет стратегическое значение для успешной социализации подрастающего поколения.

«Образовательная поддержка в сфере креативных индустрий охватывает все уровни внеурочной деятельности ребенка», – сказала депутат.Сеть школ креативных индустрий развивается по федеральному проекту «Придумано в России» (нацпроект «Культура»). В настоящее время в Саратовской области их три. Первая из них открылась в Балаково, где сегодня работает пять студий по шести направлениям: звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, а также интерактивные цифровые технологии VR и AR. Руководитель балаковской школы креативных индустрий Саратовского колледжа искусств Екатерина Файзи отметила, что ко Дню Победы местные школьники реализовали межстудийную инициативу «Журавли», в рамках которой записали воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны.

Депутат Елена Стифорова акцентировала внимание на важности занятий в школах креативных индустрий для ранней профориентации, позволяющей детям как можно раньше определить сферу своих интересов.

По данным представителей министерства образования, 15 выпускников балаковской школы уже стали студентами профильных учебных заведений. В Саратове аналогичная школа открылась в прошлом году на базе ДШИ №7 в поселке Иволгино.

Как сообщил председатель городского комитета по культуре Александр Соколов, в первый год обучение начали 120 учащихся 5-11 классов. В Энгельсе, по данным начальника управления культуры районной администрации Наталии Шавыриной, школу креативных индустрий на базе ДШИ №5 посещает 180 человек.

К проекту активно подключаются высшие учебные заведения, в том числе и Педагогический институт СГУ, возрожденный в 2024 году при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Декан факультета искусств Инга Рахинбаева сообщила о реализации магистерской программы «Образовательные практики в сфере креативных (творческих) индустрий».

Завкафедрой «Медиакоммуникации» СГТУ Марина Шарапова представила возможности кластера «Смарт инжиниринг», действующего в русле федерального закона о развитии креативных индустрий и позволяющего студентам проходить путь от обучения до трудоустройства на конкретные предприятия.