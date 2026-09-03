Панков инициировал проверку подрядчика, сорвавшего сроки установки ФАПов

Депутат Госдумы Николай Панков обратился в прокуратуру и ФАС с просьбой о комплексной проверке деятельности «ПМК №1» и рассмотрении вопроса о внесении этого подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом депутат сообщил в своём канале в мессенджере «Макс».

«30 аукционов, 30 побед – 0 ФАПов. Кто обогащается за счёт здоровья сельчан?Ранее рассказывал о срыве сроков строительства модульного кабинета врача общей практики в селе Рязанка Турковского района. Жители сообщали, что по многим районам Балашовского округа сроки установки модульных ФАПов также нарушены. Подряд на установку 19 модульных ФАПов в районах округа выиграла организация «ПМК №1». Знаком с работой этого подрядчика. Он уже проваливал реализацию многих социально значимых проектов. На сегодняшний день сроки по всем 19 объектам сорваны. Изначально по контракту завершение работ было запланировано в период с 31 июля по 30 августа. Готовность объектов составляет от 5 до 53%. Частично установленные конструкции брошены и не подключены к коммуникациям. Панели портятся на солнце, а металл уже начал ржаветь. Подрядчик в одностороннем порядке изменил дорожную карту, где указал новый срок — 15 октября. Это можно считать просто бумажкой. Так как изменение сроков не было согласовано с заказчиком — Минздравом области.

В связи с этим обратился в прокуратуру и ФАС с просьбой о комплексной проверке деятельности «ПМК №1». И рассмотрении вопроса о внесении этого подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Время предупреждений закончилось. Необходимо оградить важные для людей проекты от работы такого подрядчика. Остаётся открытым вопрос — как организацию с такой репутацией и отсутствием мощностей допускают до социально значимых объектов?Добавлю, что по данным из открытых источников, за последнее время ООО «ПМК №1» участвовала в 30 госзакупках и стала победителем во всех 30 случаях. Надзорные органы проведут проверку на предмет подготовки конкурсной документации под конкретную организацию.Не важно, кто строит. Важно, чтобы нужные жителям объекты были сданы», — подчеркнул Николай Панков.