Telegram заявил пользователям из России о последней возможности оплатить Premium-аккаунт

С апреля в России ожидаются новые интернет-ограничения.

Власти готовят очередные меры регулирования цифрового пространства. Минцифры предложило запретить оплату сервисов в AppStore со счёта телефона — это должно стимулировать Apple вернуть российские приложения. Также ведомство попросило операторов ввести плату за превышение лимита VPN-трафика (свыше 15 ГБ в месяц) и ограничить доступ к площадкам из «белого списка» при использовании VPN.

Отдельная история — Telegram. Мессенджер предупредил пользователей: с 1 апреля оплата Premium-подписки может стать технически невозможной. 31 марта — последний день для продления.

Таким образом, уже в ближайшее время россиян ждут изменения в работе привычных сервисов и способах обхода блокировок.

Алиса Эай