«Только не хлеб»: саратовцам рассказали, чем лучше подкармливать птиц зимой

На фоне аномальных холодов орнитологи и экологи призывают жителей помочь птицам, переживающим сложный период.

Но делать это нужно с умом. Специалисты предупреждают, что многие привычные для человека продукты могут нанести пернатым серьёзный вред.

Главная опасность, по словам экспертов, заключается в неподходящем корме. Например, хлебные крошки, которые часто используют для подкормки, вызывают у птиц нарушения пищеварения. Ещё более опасным считается сырое пшено: на воздухе оно быстро окисляется и становится токсичным.

Волонтёры и природоохранные организации распространяют инструкции по безопасной помощи. В список рекомендованных кормов входят нежареные и несоленые семена подсолнечника, овсяные хлопья и несолёный животный жир, который станет для птиц важным источником энергии в сильные морозы. Пшено птицам противопоказано! Можно просо и овес.

Ольга Сергеева