Куриные яйца в Саратовской области продолжают расти в цене

Куриные яйца возглавили рейтинг подорожания в регионе.

Саратовстат опубликовал данные о динамике цен на продукты в регионе за первую неделю марта. Лидером по темпам роста стоимости вновь стали куриные яйца.

Согласно отчету на 10 марта, по сравнению с ценами на 2 марта яйца подорожали на 2,82%, достигнув средней отметки 89,21 рубля за десяток. В тройку лидеров подорожания также вошли помидоры (+2,34%) и мороженая рыба (+2,11%).

Заметно прибавили в цене и овощи: свекла подорожала на 1,95%, морковь — на 1,91%, картофель — на 1,31%, лук — на 1,21%. Также выросли цены на полукопченую и варено-копченую колбасу (+1,23%).

При этом отдельные продукты стали доступнее. Сильнее всего подешевели огурцы — минус 2,75% (средняя цена 251,45 рубля за кг). Вареная колбаса снизилась в цене на 1,88%.

Средние цены на другие продукты питания в регионе на 10 марта выглядят следующим образом:

Сахар-песок — 63,61 руб./кг

Мука — 50,21 руб./кг

Подсолнечное масло — 135,92 руб./л

Сливочное масло — 1114,14 руб./кг

Куры (охлажденные и мороженые) — 200,9 руб./кг

Макароны — 83,33 руб./кг

Бананы — 169,29 руб./кг

Алиса Эай