Куриные яйца в Саратовской области продолжают расти в цене

Куриные яйца возглавили рейтинг подорожания в регионе.
Саратовстат опубликовал данные о динамике цен на продукты в регионе за первую неделю марта. Лидером по темпам роста стоимости вновь стали куриные яйца.
Согласно отчету на 10 марта, по сравнению с ценами на 2 марта яйца подорожали на 2,82%, достигнув средней отметки 89,21 рубля за десяток. В тройку лидеров подорожания также вошли помидоры (+2,34%) и мороженая рыба (+2,11%).
Заметно прибавили в цене и овощи: свекла подорожала на 1,95%, морковь — на 1,91%, картофель — на 1,31%, лук — на 1,21%. Также выросли цены на полукопченую и варено-копченую колбасу (+1,23%).
При этом отдельные продукты стали доступнее. Сильнее всего подешевели огурцы — минус 2,75% (средняя цена 251,45 рубля за кг). Вареная колбаса снизилась в цене на 1,88%.
Средние цены на другие продукты питания в регионе на 10 марта выглядят следующим образом:
Сахар-песок — 63,61 руб./кг
Мука — 50,21 руб./кг
Подсолнечное масло — 135,92 руб./л
Сливочное масло — 1114,14 руб./кг
Куры (охлажденные и мороженые) — 200,9 руб./кг
Макароны — 83,33 руб./кг
Бананы — 169,29 руб./кг
Алиса Эай