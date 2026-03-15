В 2026 году в Заводском районе Саратова начнут обновлять сквер Дружбы народов

Заводской район Саратова продолжает масштабное преображение при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

За последние годы здесь кардинально изменилась городская среда: заброшенные участки уступили место ухоженным рекреационным зонам. Всего в районе появилось 26 новых скверов, половина из которых стала настоящим украшением всего города. Прогулочные зоны открылись возле школы №5 и в микрорайоне Улеши.

Значительно обновилась и инфраструктура образования. Территории вокруг семи школ и 27 детских садов модернизированы: установлены современные площадки и новые ограждения, что повысило безопасность детей.

Улучшилась и транспортная доступность. Благодаря запуску скоростных трамваев маршрутов № 8 и № 9 жителям стало проще добираться до центра. В рамках обновления трамвайных путей отремонтировали дороги, тротуары и провели озеленение.

В 2026 году темпы благоустройства не снижаются. В планах — третий этап реконструкции сквера на Прессовой, завершение нижней части парка в Улешах и старт модернизации сквера Дружбы народов. Кроме того, новые игровые комплексы появятся в 36 детсадах, а стадионы гимназии № 34 и школ № 78, № 16 и № 106 ждет капитальный ремонт.

Алиса Эай