ЛДПР предлагает убрать посредников при закупке лекарств для саратовских пациентов

В Саратовской области многие родителей детей с диабетом 1‑го типа месяцами не получают расходные материалы к инсулиновым помпам.

Рецепты на сенсоры и инфузионные наборы датированы ещё мартом, апрелем и маем, однако необходимых сменных элементов и компонентов системы просто нет в наличии.

Руководитель фракции ЛДПР в Саратовской областной Думе Дмитрий Пьяных уже направил запрос в прокуратуру с просьбой решить вопрос.

Подобные сбои часто возникают из‑за разрозненных региональных закупок и отсутствия единой системы контроля, и проблема актуальна практически для всех регионов России.

На организованном ЛДПР Всероссийском форуме пациентов глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что отсутствием нужного препарата в аптеке сталкивались 68,5% льготников, и больше 60% людей вынужденно покупают положенные им бесплатные лекарства. Он предложил создать Главное аптечное управление при Министерстве здравоохранения.

«Нередко отсутствие льготных лекарств в аптеках связано с плохой организацией закупок на местах, поэтому необходимо проводить все закупки централизовано у фармацевтических заводов без посредников и перекупов», – заявил Леонов.

Дмитрий Пьяных поддержал инициативу федерального коллеги.

«Централизация закупок через единое управление позволит исключить перекупщиков и оперативно закрывать такие провалы, как в Саратове, где дети остаются без жизненно важных расходников по вине местной бюрократии. Это системное решение, которое поможет выстроить устойчивую и прозрачную систему обеспечения», — подчеркнул Пьяных.