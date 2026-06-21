Путин присвоил звание народного артиста России саратовцу Конкину

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания «Народный артист Российской Федерации» актёру театра и кино Владимиру Конкину.

Актёрская карьера Владимира Конкина неразрывно связана с его родным городом Саратовом. Именно здесь, в Саратовском драматическом театре, он начинал свой творческий путь, будучи выпускником театрального факультета Саратовской консерватории.

Широкую известность Конкину принесли роли в культовых советских фильмах, таких как «Место встречи изменить нельзя» (роль Володи Шарапова в тандеме с Владимиром Высоцким), «Аты-баты, шли солдаты…», «Романс о влюблённых» и «Как закалялась сталь».

В этом году у актера 75-летний юбилей.

Наталья Мерайеф