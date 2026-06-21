Учёный из Саратова поделился опытом поездки на речном такси в аэропорт

В Саратове с 20 июня запустили речное такси до аэропорта «Гагарин».

Опыт поездки сегодня, перед непогодой, описал своем ТГ-канале завкафедрой метеорологии СГУ Максим Червяков.

Поездка ученому понравилась: катер домчал от речного вокзала до Сабуровки за 30 минут вместо обещанных 40–50. Билеты (117 рублей) можно купить онлайн, а в Сабуровке к приходу катера подъезжает маршрутка №19 (33 рубля), которая за 15 минут довозит до терминала по синхронизированному расписанию. Единственный минус — погодный риск. Во время «большой волны» поездка не состоится.

Напомним, речной маршрут длиной 28 км обслуживают два скоростных катера. Это дополнение к возрождённым 30 лет спустя благодаря поддержке Вячеслава Володина скоростным пассажирским перевозкам по Волге.

Ольга Сергеева