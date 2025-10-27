Статьи исчезли, арест остался: суд продлил меру пресечения экс-министру Максиму Шихалову

Волжский районный суд Саратова 24 октября продлил арест бывшему министру промышленности и энергетики региона Максиму Шихалову до 22 ноября 2025 года.

Ходатайство следствия удовлетворила судья Татьяна Садомцева.

Следователь Этери Ковыга обосновала необходимость продления тем, что уголовное дело из 30 томов остается на стадии ознакомления. Адвокат Татьяна Шилова указывала на нарушение права на защиту и ухудшение здоровья подзащитного, находившегося более двух месяцев в ОТБ.

Шихалов настаивал, что его действия были связаны с исполнением госзаказа: «Мы не сорвали ни один гособоронзаказ». Дело направлено в прокуратуру для принятия итогового решения.

Наталья Мерайеф