Лед на проводах и трактор на газопроводе: как прошел день после снегопада в районе под Саратовом

В Татищевском районе за сутки устранили серию коммунальных аварий.

Как сообщил глава муниципалитета Александр Мордвинцев, сбои из-за снегопада затронули несколько сёл.

В Слепцовке и Сокуре произошли поломки на насосах и артезианской скважине, что привело к перебоям водоснабжения.

Для удаления наледи энергетики отключали свет в Полчаниновке и Новоскатовке. Позже из-за перехлёста проводов под тяжестью льда произошли аварийные отключения в сёлах Ягодная Поляна, Полчаниновка, Большая Федоровка и Большая Ивановка.

В Большой Федоровке трактор повредил газопровод низкого давления, оставив без газа 36 домов и сельский клуб.

По данным администрации, все аварийные работы завершены, а подача ресурсов восстановлена.

Ольга Сергеева