Над соседним регионом Саратовской области сбили 2 украинских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов.

По сообщению Минобороны РФ, два из них были сбиты над территорией соседней Волгоградской области. В связи с этим в аэропорту Волгограда на время были приостановлены полёты. В настоящее время воздушная гавань возобновила работу в обычном режиме.

Ранее утром, 14 января, в Саратовской области на полчаса был объявлен сигнал «Ракетная опасность», после чего последовал отбой тревоги.

Ольга Сергеева