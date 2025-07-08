Легендарному саратовскому мосту через Волгу исполняется 60 лет в июле

Сегодня, 8 июля, для журналистов организовали пресс-тур, посвященный юбилею автомобильного моста через Волгу.

На теплоходе «Волга-2» представителям СМИ рассказали об истории строительства, которое длилось 7 лет, и уникальных инженерных решениях.

Мост длиной 2825,8 метров открыли 11 июля 1965 года. В первые дни жители городов празднично встречались на нём, а через полгода запустили троллейбусный маршрут № 9. Интересно, что на стройке снимали фильм «Строится мост», а перед открытием его посетил Юрий Гагарин.

На момент постройки это был самый длинный мост в Европе. Сегодня он остается важной транспортной артерией, соединяющей Саратов и Энгельс.