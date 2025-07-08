Саратовская полиция напомнила о рисках изъятия загранпаспортов с ошибками

В Главном управлении МВД России по Саратовской области напомнили о возможных причинах изъятия заграничного паспорта при пересечении государственной границы.

К признакам недействительности документа относятся различные ошибки и несоответствия.

Специалисты перечислили основные дефекты, которые могут привести к признанию паспорта недействительным. Среди них — наличие орфографических ошибок и опечаток, несоответствие внешности владельца фотографии в документе, различные технические недостатки печати, а также расхождения данных с внутренним паспортом или свидетельством о рождении.

В ведомстве подчеркнули важность тщательной проверки документа сразу при получении. Особое внимание рекомендуется уделять правильности написания имени, даты и места рождения, указанию пола и срока действия паспорта. При обнаружении ошибок в момент оформления сотрудники миграционной службы обязаны заменить документ. Однако если неточности будут выявлены уже на пограничном контроле, паспорт подлежит изъятию без возможности замены.

Для предотвращения проблем при пересечении границы гражданам советуют внимательно проверять все данные в готовом документе непосредственно в отделении МВД. Это позволит своевременно выявить и исправить возможные ошибки, избежав неприятных ситуаций во время поездки.