Легендарный космонавт Сергей Крикалёв посетил Парк Покорителей космоса

Сегодня, 25 мая, Парк Покорителей космоса имени Юрия Гагарина принял почётного гостя.

Здесь побывал лётчик‑космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации Сергей Крикалёв.

Сергей Константинович — живая легенда космонавтики: он совершил 6 полётов и провёл на орбите 803 дня, установив рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе. Среди его достижений — звания мастера спорта СССР по высшему пилотажу и заслуженного мастера спорта России, а также титулы чемпиона СССР, мира и Европы по высшему пилотажу на планёрах в командном зачёте.

В ходе визита Крикалёв прогулялся по территории парка, посетил Аллею космонавтов, где установлен барельеф с его изображением, поделился воспоминаниями о подготовке к космическим экспедициям, рассказал о традициях и суевериях перед стартом, а также приоткрыл завесу тайны над буднями космонавтов на орбите — в том числе о том, чем они занимаются в свободное время.

Визит легендарного космонавта ещё раз подчеркнул значение Парка Покорителей космоса как места, где история отечественной космонавтики становится ближе и вдохновляет новые поколения мечтать о звёздах и совершать открытия, — сообщили в министерстве информации региона.

Ольга Сергеева