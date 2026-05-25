Названы самые популярные учебные предметы у саратовских выпускников в 2026 году

В 2026 году госэкзамены в Саратовской области сдадут около 35 тысяч школьников.

Одиннадцатиклассники будут сдавать ЕГЭ по 13 предметам. Самый востребованный — обществознание: его планируют выбрать 46 % выпускников. Также популярны профильная математика, информатика, физика, химия и биология.

Девятиклассники сдают ОГЭ по двум обязательным предметам — русскому языку и математике — и ещё по двум на выбор. Чаще всего они останавливаются на географии, обществознании и информатике.

Ольга Сергеева