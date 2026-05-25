Верховный суд не позволил получить жительнице Саратова 2,5 стоимости бракованного «УАЗа»

ВС России отменил решение по делу о компенсации за сломанный автомобиль.

Жительница Саратова добивалась компенсации за неисправный автомобиль «УАЗ‑Патриот» стоимостью 1,7 млн рублей. Во время гарантии машину ремонтировали 51 день — дольше установленного законом срока. Женщина потребовала расторгнуть договор купли‑продажи и вернуть деньги, но изготовитель выплатил лишь часть суммы, после чего последовал иск.

Нижестоящие суды при расчёте компенсации ориентировались на стоимость внедорожника Tank 300 (4,14 млн рублей), поскольку выпуск старой модели «УАЗа» прекратился. Однако Верховный суд счёл такой подход неверным: Tank 300 относится к другому рыночному сегменту и значительно дороже отечественного авто.

Высший суд указал, что при подборе заменяющего товара нужно учитывать функциональное назначение, потребительские качества, ценовую категорию и марку производителя. Возмещение должно восстанавливать права потребителя, а не приводить к его обогащению.

Постановления апелляции и кассации отменены, дело направлено на новый пересмотр.

