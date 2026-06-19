Саратовцы продолжают находить грибы-гиганты на Кумысной поляне

В Саратовской области продолжается грибной сезон, и удача сопутствует не только жителям районов, но и горожанам.

Многие любители «тихой охоты» возвращаются с внушительным уловом из лесов в черте Саратова.

В частности, пользователи паблика «Грибы Саратовской области» активно делятся фотографиями своих находок, сделанными на Кумысной поляне.

На снимках можно увидеть как просто большие, так и по-настоящему гигантские грибы. Ранее в этом же месте уже был найден экземпляр весом более килограмма.

Ольга Сергеева